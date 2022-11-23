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Спортсмены из КБР завоевали четыре медали на первенстве России по тяжелой атлетике в Туле

Спортсмены из КБР завоевали четыре медали на первенстве России по тяжелой атлетике в Туле

23.11.2022 | 16:53
Серебряные награды – для штангистов из Кабардино-Балкарии… Четыре медали завоевали спортсмены нашей республики в Туле на первенстве России по тяжелой атлетике. За награды боролись юноши и девушки в возрасте от 15 до 20 лет. В заключительный день состязались тяжеловесы. Ислам Шердиев стал серебряным призером, набрав в сумме двоеборья 302 килограмма. На вторую ступень пьедестала почета поднялся также Тимур Мариев, который, кстати, выступал с травмированным плечом. В его активе 360 килограммов. Еще две медали того же достоинства в предыдущие дни завоевали Тамерлан Гулиев и Алана Скрипко.   https://t.me/vestikbr
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