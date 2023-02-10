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Спортсмены из КБР завоевали 8 медалей на чемпионате России по греко-римской борьбе

Спортсмены из КБР завоевали 8 медалей на чемпионате России по греко-римской борьбе

10.02.2023 | 16:38
В столицу Башкортостана съехались больше 300 борцов греко-римского стиля из 40 регионов страны. Чемпионат России приурочили к 35-летию Олимпийских игр в Сеуле. Именно тогда представители сборной СССР завоевали множество наград, ни разу не проиграв. В Уфе атлеты состязались в 10 весовых категориях. Борцам из Кабардино-Балкарии удалось добиться успеха сразу в нескольких. В весе до 63 кг в решающей схватке за “золото” на ковре встретились земляки – Астемир Бижоев и Жамболат Локьяев. В результате бескомпромиссной схватки победу со счетом 4:1 одержал Астемир, завоевав титул чемпиона России, а Жамболат довольствовался “серебром”. Главный тренер сборной России Гоги Когуашвили положительно оценил перспективы Астемира Бижоева. Через год он наверняка будет бороться в весе до 67 кг, и поэтому в этой категории следует ждать усиления конкуренции. Также лидерами уфимских состязаний стали чемпион Европы, двукратный победитель российских первенств Виталий Кабалоев (55 кг) и чемпион юношеского первенства Европы Ауэс Гонибов, выступавший в весе до 82 кг. Ну а бронзовые награды чемпионата России достались Адаму Гаужаеву, Станиславу Псеунову, Астамиру Тенову и Адаму Ульбашеву.   https://t.me/vestikbr
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