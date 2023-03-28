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Спортсмены из КБР завоевали 13 медалей в межрегиональном турнире по дзюдо в Нальчике

Спортсмены из КБР завоевали 13 медалей в межрегиональном турнире по дзюдо в Нальчике

28.03.2023 | 16:07
На татами – юные дзюдоисты из Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ставропольского края и Кабардино-Балкарии. Нальчик принимает традиционный межрегиональный турнир, который посвящают Дню возрождения балкарского народа. Возраст участников – от 14 до 16 лет. Популярность дзюдо на Юге страны в последние годы растет. Сказываются яркие выступления российских борцов на турнирах разного уровня. Вот и на это раз борьба была бескомпромиссной – до безусловной победы. Дзюдо учит совершенствоваться всю жизнь, говорят участники, формирует терпение, настойчивость и силу характера… По итогам турнира в Нальчике спортсмены из Кабардино-Балкарии завоевали 13 медалей. Победителями стали Алан Гаев, Ислам Казиев и Дамир Бесланеев. Им вручили заслуженные награды.   https://t.me/vestikbr
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