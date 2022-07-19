Спортсмены из КБР успешно выступили на легкоатлетическом турнире “Гран-при Московской области”

В соревнованиях по легкой атлетике в подмосковном поселке Ерино участвовали более 900 спортсменов со всей страны. Уроженка Кабардино-Балкарии – олимпийская чемпионка Мария Ласицкене завоевала там золотую медаль. В финале она обеспечила себе безоговорочную победу, когда с первой же попытки преодолела планку на высоте 1,95.
А в метании копья и диска серебряные медали завоевали спортсмены из Кабардино-Балкарии Николай Орлов и Александр Добренький. Оба представляют школу олимпийского резерва в Нальчике. Главным соперником Орлова был атлет с Кубани Борис Бездольный. Николаю, чтобы победить, как он после признался, не хватило скорости. От лидера отстал на два метра. Однако результат в Ерино считает одним из существенных своих достижений.
Дискобол Александр Добренький из Кабардино-Балкарии и Глеб Сидорченко со Ставрополья в этом сезоне идут с очень небольшим отрывом. В финале Гран-при Александр добился результата 59 м 92 см и меньше метра уступил сопернику. Потому “серебро”.
Сейчас все три легкоатлета из Кабардино-Балкарии находятся в столице России – готовятся к чемпионату страны по легко атлетике, который начнется второго августа в Челябинске.
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