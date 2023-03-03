Спортсмены из КБР стали призерами всероссийских соревнований по карате

Состоялись они в Уфе. Там за медали боролись больше двух тысяч единоборцев из 26-ти регионов России. Приехала и сборная Беларуси. Состязания проходили одновременно на восьми татами. Из нашей республики отправились около 40 участников клуба «Чемпион» под руководством Аслана Губашиева. Он возглавляет профильную спортивную федерацию.
В командном зачете в возрастной группе «10-11 лет» ребята из Кабардино-Балкарии завоевали бронзовую медаль. Отличились каратисты и в личном зачете. Так, Амина Мочанова завоевала «золото» в своей категории. Это был ее первый выездной турнир.
Сейчас спортсмены готовятся к первенству России, которое проведут в столице Кабардино-Балкарии в апреле этого года.
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