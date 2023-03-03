home
Главная
>
Новости
>
Спортсмены из КБР стали призерами всероссийских соревнований по карате

Спортсмены из КБР стали призерами всероссийских соревнований по карате

03.03.2023 | 16:44
Состоялись они в Уфе. Там за медали боролись больше двух тысяч единоборцев из 26-ти регионов России. Приехала и сборная Беларуси. Состязания проходили одновременно на восьми татами. Из нашей республики отправились около 40 участников клуба «Чемпион» под руководством Аслана Губашиева. Он возглавляет профильную спортивную федерацию. В командном зачете в возрастной группе «10-11 лет» ребята из Кабардино-Балкарии завоевали бронзовую медаль. Отличились каратисты и в личном зачете. Так, Амина Мочанова завоевала «золото» в своей категории. Это был ее первый выездной турнир. Сейчас спортсмены готовятся к первенству России, которое проведут в столице Кабардино-Балкарии в апреле этого года. https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных