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Спортсмены из КБР стали победителями в командном зачете по настольному теннису

Спортсмены из КБР стали победителями в командном зачете по настольному теннису

20.03.2023 | 09:10
Турнир проходил в одиночных и парных разрядах, выясняли сильнейших и в командном составе. Участников около сотни. И все они - лучшие в этом виде спорта на Северном Кавказе. В личном зачете среди девушек первой стала наша землячка Елизавета Сундиева. По итогам трехдневных баталий в командном зачете среди юношей победила сборная Кабардино-Балкарии, на втором и третьем местах - теннисисты Ставрополья и Дагестана. У девушек также лидировала наша республика, в тройке призеров - Ставрополье и Северная Осетия.   https://t.me/vestikbr
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