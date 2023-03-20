Спортсмены из КБР стали победителями в командном зачете по настольному теннису

Турнир проходил в одиночных и парных разрядах, выясняли сильнейших и в командном составе. Участников около сотни. И все они - лучшие в этом виде спорта на Северном Кавказе. В личном зачете среди девушек первой стала наша землячка Елизавета Сундиева.
По итогам трехдневных баталий в командном зачете среди юношей победила сборная Кабардино-Балкарии, на втором и третьем местах - теннисисты Ставрополья и Дагестана. У девушек также лидировала наша республика, в тройке призеров - Ставрополье и Северная Осетия.
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