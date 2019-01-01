Спортсмены из Кабардино-Балкарии завоевали девять медалей разного достоинства на Чемпионате и первенстве мира по всестилевому каратэ — 2019.11.28





Соревнования впервые проходили в Москве, в них приняли участие более полутора тысяч человек из 32 стран. Чемпионских титулов в своих весовых категориях смогли добиться Мухамед Дышеков и Алан Макоев. Победители первенства — Астемир Жамбеев и Астемир Гудов. Серебряными призерами стали Роман Капранов, Рашид Байрамуков и Залим Бишенов. «Бронза» у Владимира Бетрозова и Эльдара Бабугоева.