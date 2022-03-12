Спортсмены из Кабардино-Балкарии завоевали 11 медалей на первенстве мира по всестилевому каратэ

Одиннадцать медалей, в том числе пять золотых, завоевали спортсмены Кабардино-Балкарии на первенстве мира по всестилевому каратэ в Суздале, - сообщает РИА КБР. 10-11 марта в спорткомплексе «Суздаль Арена» прошло молодежное первенство мира по всестилевому каратэ, за награды которого в нескольких дисциплинах боролись более тысячи юных спортсменов от 12 до 17 лет из России, Казахстана, Турции, Узбекистана, Азербайджана, Южной Осетии и Абхазии. Спортсмены Кабардино-Балкарии, участвующие в соревнованиях по кумитэ в средствах защиты («СЗ») и полном контакте («ПК»), завоевали в Суздале 11 медалей. Победителями первенства мира в своих возрастных группах и весовых категориях стали Беслан Хутов (57 кг), Дамир Бетрозов (60 кг), Маирбек Темроков (64 кг), Алан Алтуев и Азамат Хашкулов (оба 65 кг). «Серебро» у Валерии Переясловой (57 кг), Владимира Бетрозова (57 кг), Темирлана Баксанова (65 кг) и Ахмата Гузиева (70 кг). Аскер Аппаев (51 кг) и Руслан Кармоков (64 кг) завоевали бронзовые медали. Тренируют спортсменов Казбек Майрамуков, Мурат Сабанчиев, Шахмурза Шахмурзаев, Руслан Шогенов, Алан Макоев, Дауд Кешев и Мухамед Дышеков. Сегодня в «Суздаль Арене» стартует Чемпионат мира, на котором выступят еще пять воспитанников кабардино-балкарской школы каратэ.