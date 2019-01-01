Спортсмены из Кабардино-Балкарии примут участие в первенстве России по ММА.

Бойцы по смешанным единоборствам из Нижнего Куркужина в следующем году выступят на российском первенстве по ММА. Такое право они получили после победы на Кубке Кавказа. Тогда воспитанникам Мурадина Тхакахова удалось завоевать в Ставропольском крае шесть золотых и одну серебряную медали. В ближайшее время юноши начнут подготовку к предстоящим соревнованиям. Тренировки будут проходить в Приэльбрусье. А уже в марте 2020-го молодые люди выйдут на ринг первенства России по ММА в Сочи.