Спортсмены из Баксанского района отличились на Кубке по рукопашному бою

Юные спортсмены Баксанского района завоевали 27 медалей на Кубке Андроповского муниципального округа по рукопашному бою. 14 июня 2026 года, с. Курсавка, Ставропольский край — Завершился межрегиональный турнир по рукопашному бою «Кубок Андроповского муниципального округа». В соревнованиях приняли участие более 270 спортсменов из регионов Северо-Кавказского федерального округа.
Воспитанники МКУ ДО «Спортивная школа №3 Баксанского муниципального района» продемонстрировали высокий уровень подготовки и волю к победе. По итогам турнира в копилке команды — 27 призовых мест:
- 14 золотых медалей;
- 7 серебряных медалей;
- 6 бронзовых медалей.
Такой блестящий результат стал возможен благодаря профессионализму и упорному труду наставников. Подготовку спортсменов осуществили тренеры:
- Жабелов Хусейн Мажитович;
- Нибежев Аслан Заурович.
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