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Спортсмены из Баксанского района отличились на Кубке по рукопашному бою

Спортсмены из Баксанского района отличились на Кубке по рукопашному бою

15.06.2026 | 15:00
Юные спортсмены Баксанского района завоевали 27 медалей на Кубке Андроповского муниципального округа по рукопашному бою. 14 июня 2026 года, с. Курсавка, Ставропольский край — Завершился межрегиональный турнир по рукопашному бою «Кубок Андроповского муниципального округа». В соревнованиях приняли участие более 270 спортсменов из регионов Северо-Кавказского федерального округа. Воспитанники МКУ ДО «Спортивная школа №3 Баксанского муниципального района» продемонстрировали высокий уровень подготовки и волю к победе. По итогам турнира в копилке команды — 27 призовых мест: - 14 золотых медалей; -  7 серебряных медалей; -  6 бронзовых медалей. Такой блестящий результат стал возможен благодаря профессионализму и упорному труду наставников. Подготовку спортсменов осуществили тренеры: - Жабелов Хусейн Мажитович; - Нибежев Аслан Заурович.   https://t.me/vestikbr
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