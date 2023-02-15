Спортсменки из КБР успешно выступили на турнире СКФО по эстетической гимнастике

Новые награды в копилку республики… Сразу два “золота” и одно “серебро” привезли спортсменки Кабардино-Балкарии из Невинномысска. Там проходило первенство СКФО по эстетической гимнастике, сообщили сегодня в региональном Минспорта.
Состязания шли несколько дней. Участвовали около четырех сотен представительниц из Северной Осетии, Ставрополья, Краснодарского края, Калмыкии и Кабардино-Балкарии.
По итогам выступлений в категории 10-12 лет первое место завоевала команда “Эльбрус-Вершина” из нашей республики. Еще одно “золото” КБР принесла команда “Эльбрус” в категории 12-14 лет. Серебро досталось “Эльбрус-Олимпия”. Тренеры спортсменок: Татьяна Шугушева, Инна Терентьева, Светлана Михайленко и Жанета Текуева.
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