Спортсменка из КБР Алана Скрипко стала серебряным призером первенства России по тяжелой атлетике

Спортсменка из Кабардино-Балкарии Алана Скрипко стала серебряным призером первенства России по тяжелой атлетике. Оно проходит сейчас в Туле.
Там состязаются больше полутысячи спортсменов в возрасте от 15 до 20 лет. Алана Скрипко выступала в весе до 71 килограмма и в финале уступила сопернице из Северной Осетии. Воспитаннице нарткалинской школы тяжелой атлетики 16 лет. Она только начинает восхождение к спортивному Олимпу, но в копилке Аланы уже есть бронзовая медаль первенства мира в юношеском зачете.
Ну а турнир в Туле продолжается. В ближайшие дни там выступят еще несколько представителей Кабардино-Балкарии.
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