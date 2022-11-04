Спортсмен из КБР Ислам Шогенов стал чемпионом России по дзюдо

Ислам Шогенов из Кабардино-Балкарии стал чемпионом России по дзюдо. На первенстве, которое завершилось в Екатеринбурге, спортсмены из нашей республики всего завоевали четыре медали.
Дзюдоисты – мужчины и женщины – мерились силами в 14 весовых категориях. Побороться за награды на Урал съехались больше 500 спортсменов. Они представляли почти шесть десятков регионов страны.
Золотую медаль в весе до 90 килограммов завоевал Ислам Шогенов. Еще трое уроженцев Кабардино-Балкарии – Аюб Блиев, Алим Балкаров и Казбек Занкишиев – стали бронзовыми призерами в категориях до 60, 66 и 100 килограммов соответственно.
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