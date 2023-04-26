Спортсмен из КБР Алан Борсов стал победителем турнира по боксу в Челябинске

Неофициальное название «Танкоград» этот город на Южном Урале получил в годы Великой Отечественной… Состязания собрали почти полторы сотни боксеров из 30 регионов страны. В зале за финальными поединками наблюдали около трех тысяч болельщиков.
Еще 10 тысяч – в ходе интернет-трансляций. Весовых категорий на турнире было 12. В итоге больше всего золотых медалей – у хозяев ринга. Одну награду высшей пробы завоевал представитель Кабардино-Балкарии, который выступал в весе свыше 63 килограммов.
Еще один наш боксер – Идар Занилов – добился «серебра» в весе до 86 килограммов. Ему вручили сертификат на 50 тысяч рублей. А вот Алан Борсов удостоен премиальных в сто тысяч.
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