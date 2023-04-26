home
Главная
>
Новости
>
Спортсмен из КБР Алан Борсов стал победителем турнира по боксу в Челябинске

Спортсмен из КБР Алан Борсов стал победителем турнира по боксу в Челябинске

26.04.2023 | 09:06
Неофициальное название «Танкоград» этот город на Южном Урале получил в годы Великой Отечественной… Состязания собрали почти полторы сотни боксеров из 30 регионов страны. В зале за финальными поединками наблюдали около трех тысяч болельщиков. Еще 10 тысяч – в ходе интернет-трансляций. Весовых категорий на турнире было 12. В итоге больше всего золотых медалей – у хозяев ринга. Одну награду высшей пробы завоевал представитель Кабардино-Балкарии, который выступал в весе свыше 63 килограммов. Еще один наш боксер – Идар Занилов – добился «серебра» в весе до 86 килограммов. Ему вручили сертификат на 50 тысяч рублей. А вот Алан Борсов удостоен премиальных в сто тысяч.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных