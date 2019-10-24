Спортсмен из Кабардино-Балкарии Рустам Крымуков стал чемпионом России по пляжному бодибилдингу. — 2019.10.24

Соревнования проходили в городе Пермь. В общей сложности в них участвовали больше 700 атлетов со всей страны. Крымуков выступал в категории «174 сантиметра». Традиционные фавориты на чемпионате России – представители Санкт-Петербурга и Москвы. Но на этот раз впервые в истории нашей республики в пляжном бодибилдинге лучшим признан атлет из Кабардино-Балкарии. Победа принесла спортсмену не только медаль высшей пробы, но и путевку на чемпионат мира в 2020 году.