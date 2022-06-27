Спортсмен из Кабардино-Балкарии примет участие в Летних паралимпийских играх в Сочи

Байтимиров Тимур примет участие в Паралимпийских играх, которые состоятся в Сочи с 2 по 9 октября 2022 года. Тимур победитель чемпионата России по паратхэквондо 2019, призёр чемпионата России 2021, победитель и призёр Всероссийских турниров. Тренируется под руководством Заслуженного тренера России Амира Ахметова. "Паралимпийцы — это бойцы по жизни. Равняясь на них, люди открывают в себе уверенность, потенциал, находят механизмы, которые позволяют обходить любые преграды. Участие в мероприятии такого масштаба для нас – очень значимое событие. Мы с Тимуром долго и упорно шли к нему, преодолевая изнурительные тренировки и побеждая в соревнованиях разного уровня. Для Тимура спорт — образ жизни, то, чем он вдохновляется и поддержка жителей нашей республики очень важна для нас", - отметил тренер Амир Ахметов. Участие в соревнованиях планируют принять спортсмены из России, Белоруссии, Армении и Туркменистана, всего более 850 человек. Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал, что в программу войдут девять видов спорта: плавание, лёгкая атлетика, стрельба из лука, настольный теннис, паратхэквондо, футбол лиц с заболеванием церебральным параличом, фехтование на колясках, шахматы и шашки. По поручению Президента России В. Путина создаются условия для сохранения соревновательной активности паратлетов. Летние игры паралимпийцев станут очередным масштабным состязанием, который пройдёт под эгидой движения “Мы вместе. Спорт”. Около 150 спортсменов, планирующих участие в Играх, это представители Белоруссии, Армении и Туркменистана. "Также идёт взаимодействие по организации участия спортсменов из других стран ШОС, БРИКС и СНГ", – отметил Дмитрий Чернышенко. Он напомнил, что в этом году в рекордно короткие сроки были организованы и проведены зимние игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" в Ханты-Мансийске, которые показали насколько Игры важны не только для паралимпийцев России, но и для иностранных спортсменов.