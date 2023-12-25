Спортивный фестиваль «Старты надежд» прошёл в Нальчике

«Старты надежд»… Спортивный фестиваль под таким названием прошел в универсальном спорткомплексе Нальчика. Соревнования среди воспитанников спортивно-адаптивной школы Нальчика посвятили 30-летию Парламента КБР. Свой юбилей отмечает и сама школа. В этом году ей исполнилось 10 лет.
Стрельба из лука, тхэквондо, борьба, плавание, пауэрлифтинг и не только… Все эти виды спорта адаптированы для ребят с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата… За 10 лет работы нальчикской спортивно-адаптивной школы воспитанники отличались как на российском уровне, так и на международных соревнованиях. И в этот день их достижения отметили дипломами и грамотами.
Многие из победителей и призеров занимаются в школе с момента ее основания. Среди них –Дарья Кауфова. Вот уже второй год подряд она становится серебряным призером соревнований по легкой атлетике на уровне страны. И сейчас юная спортсменка готовится к очередным испытаниям, которые пройдут в начале нового года в Чебоксарах.
Все усилия наставников направлены, в первую очередь, на то, чтобы научить ребенка с ограничениями по здоровью жить и общаться среди сверстников, причем на равных… Ну а фестиваль «Старты надежд» проходит столько, сколько существует школа. Организуют его именно для того, чтобы доставить детям и их родным дополнительные минуты радости.
Появляются новые дисциплины, например, бочча — паралимпийский вид спорта. Это игра на точность. Флорбол – разновидность хоккея с мячом. И настольная игра «новус» – так называемый «морской бильярд». Такой «парад дисциплин» школа проводит ежегодно и по традиции – в канун января. Уже шестой год деятельность спортивно-адаптивной школы курируют в парламенте Кабардино-Балкарии. Помимо этого, депутаты оказывают поддержку ребятам с ограничениями по здоровью по всей республике.
В знак уважения и в благодарность за заботу фестиваль «Старты надежд» посвятили 30-летнему юбилею парламента республики, который отмечают в этом году.
