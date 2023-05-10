Спортивное общество «Динамо» отмечает столетний юбилей

В честь этого события состоится целый фейерверк праздничных событий. Одним из них стал Фестиваль игровых видов спорта «Юный динамовец».
Фестиваль начали с турнира по олимпийскому тхэквондо. В одном из спорткомплексов столицы Кабардино-Балкарии в борьбу за награды вступили около 200 спортсменов со всего Юга России. Их возраст – от 12 до 14 лет.
Проект «Юный динамовец» рассматривают также как один из этапов подготовки допризывной молодежи к службе в армии и органах правопорядка... В рамках фестиваля прошли также юношеские соревнования по греко-римской борьбе и дзюдо.
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