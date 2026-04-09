Спортивно‑образовательная площадка «Непокоренные» состоялась в Майском районе

Спортивно-образовательная площадка «Непокоренные» прошла в Майском районе. Она стала одним из ключевых мероприятий патриотического марафона подвига и славы «Наследники и Наследие». Акцию посвятили героически погибшему при исполнении воинского долга, участнику специальной военной операции Рустаму Жантудуеву.
Спортивно-образовательную площадку организовали на городском стадионе Майского. Она собрала учащихся со всех школ района. В организации состязаний помогли представители местного отделения ДОСААФ, регионального штаба «Юнармии», центра военно-патриотического воспитания муниципалитета и Движения первых.
Спортивно-образовательную площадку назвали «Непокоренные». Посвятили состязания памяти погибшего участника специальной военной операции Рустама Жантудуева. Больше 13-ти лет он преподавал в первой гимназии Майского. На передовую ушел, чтобы с оружием в руках защитить интересы Отечества. Об этом ребятам рассказывали их наставники – действующие военнослужащие и ветераны СВО.
Программа состояла из нескольких этапов. Ребятам нужно было пройти по пересеченной местности, продемонстрировать свою выносливость, сплоченность и навыки начальной военной подготовки. Победителей ждали медали и призы.
https://t.me/vestikbr