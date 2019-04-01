Спит крепким сном … Ученые Кабардино-Балкарии сегодня выступили с официальным опровержением информации о якобы проснувшемся вулкане Эльбрус — 2019.04.03





Эту фейковую новость стали активно распространять в социальных сетях в последние два дня. Лжеинформаторы говорят о вымышленных колебаниях земной коры и литосферных плит на высочайшей точке Европы. Кроме того, они призывают мобилизовать все силы для эвакуации людей. Представители «Курорта Эльбрус» уже назвали тех, кто размещает такие сообщения провокаторами. Доверять они советуют лишь официальным источникам. Такой же точки зрения придерживаются ученые Высокогорного геофизического института. По их словам, Эльбрус – спящий вулкан. Это- известный научный факт, но сейчас никаких реальных предпосылок к его пробуждению нет.