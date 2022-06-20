Спикер парламента КБР Татьяна Егорова приняла участие в заседании Российского исторического общества

Сегодня в Москве под председательством директора службы внешней разведки страны Сергея Нарышкина прошло заседание Российского исторического общества. В режиме ВКС в его работе приняла участие спикер парламента Кабардино-Балкарии Татьяна Егорова. Встреча началась с торжественной церемонии гашения марки, посвященной 10-летию со дня образования Общества. Одним из главных вопросов стало сохранение исторической правды и патриотическое воспитание молодежи. Как было отмечено, в школах и вузах необходимо увеличить количество образовательных часов по профильным предметам. Большое внимание уделяют и созданию систематизированных учебников и методических пособий по истории. В интервью журналистам Татьяна Егорова подчеркнула, что особое внимание также станут уделять обучению будущих преподавателей истории. На заседании также обсудили развитие международного гуманитарного сотрудничества. Уже образованы региональные отделения Российского исторического общества в Донецкой и Луганской областях. Речь на встрече также шла о планах работы организации на ближайшие два года.