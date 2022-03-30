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Спикер парламента КБР Татьяна Егорова приняла участие в видеоконференции Совета законодателей России

Спикер парламента КБР Татьяна Егорова приняла участие в видеоконференции Совета законодателей России

30.03.2022 | 15:56
Видеоконференция Совета законодателей России: сегодня состоялось заседание комиссии по вопросам социальной политики. В совещании участвовала. Совет действует при Федеральном Собрании России. Сегодня законодатели собрались, чтобы оценить работу комиссии в минувшем году и обозначить основные направления деятельности в 2022-м. За год были рассмотрены, в частности, вопросы отдыха россиян в санаториях, обеспечения бесплатным горячим питанием учеников с первого по четвертый классы, помощи сиротам, организации детского отдыха. Всего в 21-м году комиссия проработала больше 70-ти законопроектов региональных депутатов. На заседании также отметили, что при составлении перспективных планов в приоритете должна быть социальная политика государства.
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