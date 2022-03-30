Спикер парламента КБР Татьяна Егорова приняла участие в видеоконференции Совета законодателей России

Видеоконференция Совета законодателей России: сегодня состоялось заседание комиссии по вопросам социальной политики. В совещании участвовала. Совет действует при Федеральном Собрании России. Сегодня законодатели собрались, чтобы оценить работу комиссии в минувшем году и обозначить основные направления деятельности в 2022-м. За год были рассмотрены, в частности, вопросы отдыха россиян в санаториях, обеспечения бесплатным горячим питанием учеников с первого по четвертый классы, помощи сиротам, организации детского отдыха. Всего в 21-м году комиссия проработала больше 70-ти законопроектов региональных депутатов. На заседании также отметили, что при составлении перспективных планов в приоритете должна быть социальная политика государства.