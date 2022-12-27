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Спикер парламента КБР Татьяна Егорова передала подарки детям в рамках акции “Елка желаний”

Спикер парламента КБР Татьяна Егорова передала подарки детям в рамках акции “Елка желаний”

27.12.2022 | 22:31
Сегодня спикер парламента Кабардино-Балкарии Татьяна Егорова передала подарки нескольким детям, которые оставили свои открытки на республиканской “Елке желаний”. Кантемир Шибзухов из Нарткалы, а также Фатима Шорова и Имран Ныров из Заюково впервые побывали в парламенте. Руководитель законодательного собрания региона вручила им новогодние подарки. Фатима хотела получить набор детской косметики, а также шарф и шапку, Кантемир мечтал о конструкторе “Лего”, а Имран – об игрушечной машине. Татьяна Егорова пообщалась с ребятами и даже провела для них небольшую экскурсию по зданию. Еще один подарок к Новому году работники парламента отвезли в Прохладненский район. Воспитанник интерната Давид Чокля получил игрушку, о которой давно мечтал.   https://t.me/vestikbr
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