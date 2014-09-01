Спикер Парламента КБР Татьяна Егорова приняла участие в заседании Российского исторического общества





Годовщина основания Нальчика – в числе важных памятных дат, которые в перспективе обсудят на заседаниях Российского исторического общества. Об этом стало известно сегодня в ходе встречи участников Ассоциации. К разговору, который состоялся в формате видеоконференции, подключилась спикер парламента Кабардино-Балкарии Татьяна Егорова, которая возглавляет региональное отделение Российского исторического общества. «Утвержден перечень приоритетных тем работы Российского исторического общества на 21-24-е годы. Очень приятно, что на 24-ый год одной из тем, предложенных к обсуждению, с которыми будет работать историческое общество – это 300-летие основания города Нальчика. Город Нальчик был освоен в 1724-м году. И вот в приоритетные темы вошло как раз-таки празднование 300-летия нашей столицы»- прокомментировала спикер. На встрече также обсудили перспективы развития высшего исторического образования в России. Участники говорили о необходимости синхронизировать знания, изложенные в школьных и вузовских учебниках. Также речь шла о патриотическом воспитании детей и молодежи.