Спикер парламента КБР Татьяна Егорова лично поздравила ветеранов с Днем Победы





Слова благодарности за подаренный светлый праздник сегодня прозвучали и в адрес участников Великой Отечественной Максима Ожереда, Анатолия и Александры Юрковых из Нальчика. Чтобы лично поздравить тех, кто воевал и приближал долгожданный День Победы, в гостях у героев праздника побывала спикер республиканского Парламента Татьяна Егорова. Парламентарии не первый год шефствуют над ветеранами. И в знак признательности дарят им тепло души и цветы.