Спикер парламента КБР Татьяна Егорова лично поздравила ветеранов с Днем Победы


Слова благодарности за подаренный светлый праздник сегодня прозвучали и в адрес участников Великой Отечественной Максима Ожереда, Анатолия и Александры Юрковых из Нальчика. Чтобы лично поздравить тех, кто воевал и приближал долгожданный День Победы, в гостях у героев праздника побывала спикер республиканского Парламента Татьяна Егорова. Парламентарии не первый год шефствуют над ветеранами. И в знак признательности дарят им тепло души и цветы.

Поделиться:

Ob2
Новости

«ОБИТЕЛЬ». ГЛАВНАЯ ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. С 10 мая в 21:20 НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «РОССИЯ»

С 10 мая в 21:20 в эфире телеканала «Россия» (с 30 апреля – на платформе СМОТРИМ) начинается показ исторической драмы …

Подробнее