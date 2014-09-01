Спикер Парламента КБР приняла участие в заседании Российского исторического общества





Председатель парламента Кабардино-Балкарии Татьяна Егорова участвовала сегодня в заседании Российского исторического общества. По видеосвязи провел его руководитель организации Сергей Нарышкин. Спикер возглавляет республиканское отделение общества. На заседании обсудили реализацию федеральных и региональных историко-просветительских проектов, вопросы профессиональной подготовки учителей и исследователей, а также перспективы преподавания истории субъектов федерации. Руководители региональных отделений поделились своим видением и рассказали, что уже сделано. «Особое внимание было уделено преподаванию региональной истории в системе школьного и вузовского образовнаия. Стоит отметить. что назрела необходимость разработки новых учебников истории ,отвечающих современным требованиям. По итогам обсуждений были приняты рекомендации исполнительным органам власти, учреждениям науки, культуры и по итогам рекомнедациий минпросвещением обьявлен конкурс на разработку учебников культуры народов КБР для 9х классов и учебников истории КБР для 10-11 классов»,- рассказала Татьяна Егорова. В дальнейшем новые учебники намерены рекомендовать для включения в федеральный список. Еще одно важное направление, на котором остановилась спикер, — подготовка к празднованию в будущем году столетия Кабардино-Балкарии. В республике уже запланировали целую серию научных, культурно-массовых и просветительских проектов.