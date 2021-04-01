Спикер парламента КБР приняла участие в заседании комиссии Совета законодателей РФ

Вопросы образования обсуждали сегодня представители Комиссии Совета законодателей при Федеральном собрании по вопросам социальной политики. В заседании участвовала спикер республиканского парламента Татьяна Егорова. За кадром: Встреча прошла в формате видеоконференции. Говорили об организации летнего отдыха детей, обеспечении горячим питанием учеников начальной школы, а также о предоставлении жилья детям-сиротам. Помимо этого, обсуждали реализацию программ поддержки малого и среднего бизнеса.