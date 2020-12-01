Спикер Парламента КБР приняла участие в работе Совета законодателей России





Сегодня председатель парламента Кабардино-Балкарии Татьяна Егорова приняла участие в заседании Комиссии Совета законодателей при Федеральном Собрании России по вопросам социальной политики.

Совещание проходило в формате видеоконференции. В нем участвовали представители 11 регионов. Собравшиеся подвели итоги работы Комиссии в нынешнем году и утвердили план на следующий. Помимо этого, рассмотрели вопросы о потребительской корзине в России, об организации отдыха детей, живущих в арктической зоне, и о развитии медицины в этой местности. Татьяна Егорова выступила с докладом о совершенствовании паллиативной помощи взрослым и детям. Спикер рассказала, как организовали эту работу в Кабардино-Балкарии.

В республике работают три медорганизации, где помогают людям с неизлечимыми заболеваниями. В отрасли, по словам Егоровой, практически устранен дефицит кадров. Есть необходимые лекарства. Председатель парламента высказала предложения, которые, по ее мнению, помогут организовать оказание паллиативной помощи в других регионах.