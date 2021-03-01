Спикер парламента КБР принимает участие в конгрессе в Страсбурге

Спикер парламента Кабардино-Балкарии Татьяна Егорова принимает участие пленарной сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Заседание проходит в формате видеоконференции.

Накануне на форуме обсудили кадровые вопросы: избрали председателя и заместителей, утвердили составы Комитетов Конгресса, определили приоритеты деятельности организации на ближайшие 6 лет. Сегодня работа будет продолжена. Участники обсудят вопросы соблюдения Европейской хартии местного самоуправления в периоды серьёзных кризисов. В повестке и ряд других тем.