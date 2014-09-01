Спикер парламента КБР Егорова Т.Б. поздравила коллег с Днем парламентаризма

Председатель парламента КБР Егорова Т.Б. поздравила коллег с Днем парламентаризма. В поздравлении, в частности, говорилось: «Уважаемые депутаты представительных органов Кабардино-Балкарской Республики! Уважаемые коллеги! Сердечно поздравляю вас с Днем российского парламентаризма! Фундамент российского парламентаризма был заложен более ста лет назад – точкой отсчета стало начало работы первого в истории страны представительного органа власти – Государственной Думы Российской империи в 1906 году. Именно тогда впервые в России были реализованы такие правовые принципы, как народовластие, верховенство закона и разделение властей, в полной мере представленные в современном устройстве страны. Сегодня можно с уверенностью сказать, что исторические традиции и многолетний опыт помогли сформировать в стране эффективную законодательную базу, оптимизировать законотворческий процесс и укрепить взаимодействие органов власти всех уровней. Парламентские институты выступают гарантом выражения интересов граждан, вносят существенный вклад в консолидацию общества и создание надежной правовой основы для развития регионов и страны в целом. От продуктивной работы депутатов всех уровней, взаимодействия законодательной и исполнительной ветвей власти, совместных грамотных решений зависит будущее нашего общества. И потому наш общий долг — беречь, сохранять и развивать институт парламентаризма как одного из главных факторов поступательного развития нашего многонационального государства, сделать все возможное для дальнейшего укрепления демократических ценностей в нашем обществе. В день российского парламентаризма примите самые искренние пожелания плодотворной работы, деловой энергии и эффективных результатов на благо нашей Родины!»