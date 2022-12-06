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Специализированные службы Кабардино-Балкарии ведут борьбу с последствиями непогоды

Специализированные службы Кабардино-Балкарии ведут борьбу с последствиями непогоды

06.12.2022 | 16:05
Изморозь и гололед в республике прогнозируют минимум до четверга. Предупреждение об этом распространили в Гидрометцентре. В таких условиях в усиленном режиме трудятся специалисты дорожной службы – расчищают трассы, чтобы обеспечить безопасное передвижение автомобилей. Минувшей ночью на региональных дорогах задействовали около 30-ти спецмашин, сообщили в Минтрансе. На проезжую часть в целом по республике нанесли 1300 тонн противогололедного материала. Днем смесью против гололеда посыпают проезжую часть улиц, прилегающих к центральным. В целом в Нальчике работают шесть спецмашин, еще три наготове – на случай сильных снегопадов. “Горзеленхозу” поручено привести в надлежащее состояние тротуары – также обработать их смесью из соли и песка. Справиться должны до конца этих суток. Что касается дворовых территорий, за их состояние отвечают ТСЖ и управляющие компании.   https://t.me/vestikbr
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