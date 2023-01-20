Специалисты “Водоканала” устранили 15-метровую наледь в одном из переулков Нальчика

Просьба о помощи от нальчан, на которую моментально отреагировала администрация города. В одном из переулков столицы республики было невозможно проехать.
Это улица Абидова в Нальчике, рядом переулок Тепличный. Так она выглядела больше недели назад. Пятнадцатисантиметровая наледь образовалась из-за того, что на участке прорвало систему водоснабжения, а морозы превратили проезжую часть в каток.
Гаджи Гаджиев написал о проблеме в социальных сетях. В администрации Нальчика отреагировали: приехали специалисты “Водоканала” и починили трубу. Сейчас устраняют наледь: на месте работает экскаватор-погрузчик, чтобы машины могли ездить беспрепятственно.
В мэрии сообщили, что вопрос капитального ремонта дороги на этом участке находится у специалистов в разработке. В администрации города заверили, что этот участок трассы станут поддерживать в нормативном состоянии.
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