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Специалисты “Водоканала” устранили 15-метровую наледь в одном из переулков Нальчика

Специалисты “Водоканала” устранили 15-метровую наледь в одном из переулков Нальчика

20.01.2023 | 16:14
Просьба о помощи от нальчан, на которую моментально отреагировала администрация города. В одном из переулков столицы республики было невозможно проехать. Это улица Абидова в Нальчике, рядом переулок Тепличный. Так она выглядела больше недели назад. Пятнадцатисантиметровая наледь образовалась из-за того, что на участке прорвало систему водоснабжения, а морозы превратили проезжую часть в каток. Гаджи Гаджиев написал о проблеме в социальных сетях. В администрации Нальчика отреагировали: приехали специалисты “Водоканала” и починили трубу. Сейчас устраняют наледь: на месте работает экскаватор-погрузчик, чтобы машины могли ездить беспрепятственно. В мэрии сообщили, что вопрос капитального ремонта дороги на этом участке находится у специалистов в разработке. В администрации города заверили, что этот участок трассы станут поддерживать в нормативном состоянии.   https://t.me/vestikbr
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