Специалисты Россельхозцентра по КБР проводят экспертизу семян полевых культур

Баксанские сотрудники Россельхознацентра приехали на крупное семеноводческое предприятие. Именно отсюда берут в основном посадочный материал для полей республики и других регионов. Предприятие уже отгрузило потребителям шесть тысяч тонн гибридных семян кукурузы. Чтобы защитить будущие посевы от вредителей и болезней, земледельцы обращаются в Россельхозцентр, ведь важно иметь материал с высокими качествами, поскольку это один из основных факторов повышения урожайности. По закону продукция должна быть проверена на сортовые и посевные качества, а экспертизу подтверждают соответствующими документами. За год сотрудники Баксанского отдела, который обслуживает и район, и городской округ, проводят более тысячи проб кукурузы, пшеницы, подсолнечника, ячменя, обследуют несколько тысяч гектаров сельхозугодий. Отдел защиты растений осуществляет мониторинг особо опасных вредителей и болезней. Также инспектируют качество озимых посевов... Сейчас специалисты рекомендуют аграриям, помимо собственного семенного материала, провести проверку партий, приобретаемых у поставщиков, так как порой встречается несоответствие заявленным характеристикам. Сегодня в «дорожной карте» регионального агропромышленного комплекса элитное семеноводство прописано как одно из приоритетных направлений развития, отмечает руководитель республиканского филиала Россельхозцентра Хасанби Куржиев. У семеноводов Кабардино-Балкарии есть уникальный шанс стать одними из основных поставщиков семян кукурузы на общероссийский рынок и в страны ближнего зарубежья. Уже сегодня, работая в тандеме с научным сообществом, аграрии региона могут отправлять покупателям до 25 тысяч тонн. Семена гибридной кукурузы, производимые в Кабардино-Балкарии, входят в перечень экспортоориентированного продукта сельского хозяйства. И региональный филиал Россельхозцентра намерен войти в этот рынок со своим уже апробированным посадочным материалом. Для увеличения доли отечественных семян и поддержки селекционеров и семеноводов в республике намерены продолжить закладку демонстрационных участков по направлению «инновационное семеноводство». Одновременно в производство будут внедряться биологические препараты, разработанные нашими же специалистами на собственной биофабрике.