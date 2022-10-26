Специалисты призывают жителей КБР быть осторожными при эксплуатации газового оборудования

С началом холодов в регионе участились случаи отравления угарным газом в жилых домах. В Нижнем Чегеме 14 октября погибли двое мужчин. По предварительным данным, в помещении, где случилась трагедия, газоотводящие системы были в ненадлежащем состоянии.
В середине октября в одном из домов Нижнего Чегема были обнаружены тела двух мужчин без признаков жизни – хозяин и его родственник. Выяснилось, что они отравились угарным газом. У каждого из них остались семья и дети.
В региональном управлении Следственного комитета рассказали, что причиной трагедии, по предварительным данным, стала неисправность газового оборудования.
За последние два года в Кабардино-Балкарии в результате отравления угарным газом погибли восемь человек. В октябре 2020-го в Прохладном в одной из многоэтажек были обнаружены тела четверых, и все они – из одной семьи. В большинстве случаев находили проблемы с оборудованием. Но всегда присутствует и человеческий фактор.
Зачастую слесари формально относятся к выполнению своих обязанностей. Осмотр оборудования не проводится, вместо этого у хозяев интересуются, имеются ли какие-то жалобы, а после выписывается квитанция и акт производства, осмотра и обслуживания.
А сами жильцы нередко перестраивают свои квартиры, незаконно изменяя систему коммуникаций, в том числе дымоходов. Специалисты говорят, что в этом и есть главная проблема: угарный газ, который не имеет ни запаха, ни цвета, накапливается в помещении. Если там люди, может произойти трагедия.
Один раз в год представители газовой службы обязаны проверить состояние оборудования. Если выявят нарушения, их должны немедленно устранить. Ответственность за эксплуатацию техники – на хозяине дома. Потому газовики призывают граждан быть крайне внимательными и осторожными, чтобы не допустить ситуаций, которые уже не изменить.
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