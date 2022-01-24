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Врачи-онкологи из КБР стали лауреатами ежегодной премии "Будем жить"

Врачи-онкологи из КБР стали лауреатами ежегодной премии "Будем жить"

24.01.2022 | 16:24
Заслуженный врач Кабардино-Балкарии Марат Токумаев сегодня заведует одним из хирургических отделений республиканского онкологического диспансера. Работает в основном с опухолями головы и шеи. В профессии – с 1985-го года. Рассказывает, что стать доктором мечтал со школы. Окончательный выбор сделал, когда навещал в онкоцентре близких родственников. Работа онколога, отмечает Марат Токумаев, требует от врача особой эмоциональной устойчивости. Ведь каждую смену приходят десятки людей с самыми разными проблемами. Операций – по несколько в день. И всякий раз речь идет о сохранении жизни. Очень важно, несмотря на загруженность, найти в себе силы поддержать каждого. Марат Токумаев стал лауреатом премии «Будем жить!» в номинации «Легенды в онкологии». Ежегодную награду учредила Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!». Общественного признания удостоен еще один врач, также заведующий хирургическим отделением онкодиспансера, - Радмир Ахмеров. Уроженец Башкортостана, выпускник Санкт-Петербургского медуниверситета им.Мечникова в Кабардино-Балкарии живет и работает больше года. Устраняет серьезные проблемы женской репродуктивной системы. Радмиру Ахмерову досталась премия «Будем жить!» в номинации «Жемчужины профессии». А вот лучшими в паллиативной службе стали врачи, оказывающие такой вид помощи в республиканском Доме ребенка. Награды вручат победителям пятого февраля в Москве.
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