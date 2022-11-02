Специалисты Онкологического центра им. Н. Н. Блохина проведут прием пациентов в Нальчике, сообщает пресс-служба Минздрава КБР.

Прием пройдет в День открытых дверей 10 ноября в Онкологическом диспансере с 9:00 часов утра до 18:00 часов вечера. Консультацию проведут специалисты - онкодерматолог, онкомаммолог, онкогинеколог, онкоуролог, онколог специализации «голова-шея», врач УЗД и рентгенолог - из ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России. Помимо осмотра, по показаниям, пациент сможет пройти УЗИ-исследования и маммографию.

Также в рамках визита специалисты проведут лекции и мастер-классы для старшего и среднего медицинского персонала узких специализаций по вопросам лучевой диагностики и терапии, ультразвуковой диагностики, эндоскопических и интервенционных методов диагностики, химиотерапевтических методов лечения онкологических заболеваний различных локализаций, а также методов реабилитации онкопациентов. Запланировано проведение круглого стола с пациентскими организациями

Записаться на прием можно только по предварительной записи по телефону 8 (928) 703-01-68 в рабочие дни с 8:00 до 18:00.