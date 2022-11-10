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Специалисты Национального центра онкологии им. Блохина проконсультировали жителей КБР

Специалисты Национального центра онкологии им. Блохина проконсультировали жителей КБР

10.11.2022 | 22:21
“Рак боится смелых”… Сегодня во всероссийской акции участвовали врачи из Кабардино-Балкарии. Онкодерматологи, гинекологи, маммологи, хирурги, УЗИ-диагносты, представители других специальностей… За знаниями от московских коллег в Нальчик прибыли около 200 человек. Лекции читали ведущие специалисты Национального центра онкологии им.Блохина. И одновременно в Перинатальном центре, первой городской больнице и онкодиспансере шел прием пациентов. Столичные и региональные специалисты осматривали жителей из разных уголков республики. На приеме не только консультировали – оперировали прямо в амбулаторных условиях, если случай не тяжелый и состояние пациента позволяло. Тем временем в операционной онкодиспансера действовал московский хирург Александр Петровский – совместно с коллегами из Кабардино-Балкарии. Помогали 43-летней пациентке избавиться от рака молочной железы в начальной стадии. Два часа усилий врачей, и уже через неделю пациентка должна вернуться домой… Отдельное время врачи посвятили общению с представителями общественной организации онкопациентов. Специалисты центра Блохина отметили: в республику они еще обязательно вернутся.   https://t.me/vestikbr
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