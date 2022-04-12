Специалисты МЧС России установили новую точную глубину Голубого озера

Спасателям Центра «Лидер» удалось установить новую точную глубину Голубого озера, сообщается на сайте МЧС России. 292 метра - такова глубина уникального карстового озера в Черекском районе Кабардино-Балкарии. До этого, в 2016 году ученные Русского географического общества в ходе исследования установили глубину - 279 метров. С 1 по 10 апреля на нижнем Голубом озере (Церик-Кёль) спасатели-водолазы МЧС России со специальным оборудованием осуществляли тренировочные погружения на средние и большие глубины.Специалисты Центра «Лидер» осуществляли погружения с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата «РБ-Мираж». Они отработали сопровождение водолазной группы при погружении, а также глубинные тренировочные спуски. «Озеро представляет собой огромный артезианский колодец. Ранее достоверно его глубину измерить не удавалось, как и не удалось найти источник воды, питающий это озеро. На этот раз, на глубине около 280 метров мы обнаружили пещеру, по которой продолжили исследование. Изучая глубоководную пещеру, наш телеуправляемый подводный аппарат достиг дна на отметке 292 метра», - рассказывает специалист Центра «Лидер» Роман Бушков. Стоит отметить, телеуправляемый подводный аппарат «РБ-Мираж» - оборудование российского производства. Данный аппарат способен выполнять поисково-осмотровые работы на глубины до 500 м. Он может выполнять ряд технических задач, при помощи манипулятора и стропореза, установленных на роботе. Теперь наверняка можно сказать, что «Голубое озеро» Кабардино-Балкарии является одним из самых глубоких карстовых озер в Европе. До этого считалось в Хорватии расположена самая глубокая карстовая воронка (281 метр).