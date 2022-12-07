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Специалисты из Санкт-Петербурга провели в Нальчике мастер-класс для сосудистых хирургов

Специалисты из Санкт-Петербурга провели в Нальчике мастер-класс для сосудистых хирургов

07.12.2022 | 16:17
Доступом на руке врачи называют сосуд, который соединяет вену и артерию. Через него очищают кровь с помощью диализного аппарата. Пациентка много лет страдает хронической почечной недостаточностью. Со временем сосуд стал сужаться. Такие операции в санкт-петербургской больнице Святителя Луки проводят больше десяти лет. В последние годы передают опыт коллегам из регионов, в том числе из Кабардино-Балкарии. Сначала специалисты по восстановлению сосудистого доступа дают теорию, потом показывают на практике. В среднем процедура занимает около получаса. Проводить операции в республиканском Кардиодиспансере станут по полису ОМС. Врачи говорят: такой “реанимации сосудов” хватает на период от нескольких месяцев до года. Все зависит от организма человека.   https://t.me/vestikbr
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