Специалисты из Санкт-Петербурга провели в Нальчике мастер-класс для сосудистых хирургов

Доступом на руке врачи называют сосуд, который соединяет вену и артерию. Через него очищают кровь с помощью диализного аппарата. Пациентка много лет страдает хронической почечной недостаточностью. Со временем сосуд стал сужаться.
Такие операции в санкт-петербургской больнице Святителя Луки проводят больше десяти лет. В последние годы передают опыт коллегам из регионов, в том числе из Кабардино-Балкарии. Сначала специалисты по восстановлению сосудистого доступа дают теорию, потом показывают на практике. В среднем процедура занимает около получаса.
Проводить операции в республиканском Кардиодиспансере станут по полису ОМС. Врачи говорят: такой “реанимации сосудов” хватает на период от нескольких месяцев до года. Все зависит от организма человека.
https://t.me/vestikbr