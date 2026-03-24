Специалисты из КБР восстановили водоснабжение и отопительное оборудование в Скадовске

Специалисты Кабардино-Балкарии продолжают оказывать шефскую помощь жителям Херсонской области. На этот раз аварийная бригада восстановила работу котлов и системы водоснабжения в Скадовске.
Местная жительница обратилась к бригаде с просьбой установить стабилизатор на вводе в дом. Специалисты обеспечили стабильную работу отопительного и бытового оборудования. Кроме того, посетили административное здание города – заменили трубу и смеситель, восстановили подачу воды в бачок и работу системы отопления. Котел, который не работал больше полутора лет, вновь запустили.
https://t.me/vestikbr