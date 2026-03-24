Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Специалисты из КБР восстановили водоснабжение и отопительное оборудование в Скадовске

24.03.2026 | 09:20
Специалисты Кабардино-Балкарии продолжают оказывать шефскую помощь жителям Херсонской области. На этот раз аварийная бригада восстановила работу котлов и системы водоснабжения в Скадовске. Местная жительница обратилась к бригаде с просьбой установить стабилизатор на вводе в дом. Специалисты обеспечили стабильную работу отопительного и бытового оборудования. Кроме того, посетили административное здание города – заменили трубу и смеситель, восстановили подачу воды в бачок и работу системы отопления. Котел, который не работал больше полутора лет, вновь запустили.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных