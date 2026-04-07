Специалисты из КБР восстановили работу оборудования в селе Бехтеры Голопристанского района

В рамках шефской помощи Кабардино-Балкария продолжает всесторонне поддерживать и мирное население в Херсонской области. На этот раз специалисты восстановили работу оборудования в селе Бехтеры Голопристанского района.
Помощь понадобилась одному из местных жителей. У мужчины выдавал ошибку дизельный генератор, который обеспечивал дом электроэнергией. Аварийная бригада провела диагностику и выявила неисправность одной из деталей. Ее оперативно заменили на новую и оборудование стало действовать в штатном режиме. Благодаря этому электроснабжение жилища полностью восстановили.
А в Скадовске специалисты из Кабардино-Балкарии помогли матери участника спецоперации. У женщины из-за полного износа пришел в негодность газовый водонагреватель. Рабочие произвели полную замену оборудования, а также всех подводящих шлангов и дымохода.
