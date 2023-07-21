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Специалисты из КБР восстанавливают медицинские кабинеты в Херсонской области

Специалисты из КБР восстанавливают медицинские кабинеты в Херсонской области

21.07.2023 | 16:02
Восстанавливают инфраструктуру, модернизируют учреждения образования и здравоохранения… По поручению Главы республики Казбека Кокова специалисты из Кабардино-Балкарии помогают жителям Херсонской области. Сейчас восстанавливают медицинские кабинеты в первой школе Скадовска. Привести в порядок предстоит три помещения. Их не ремонтировали уже много лет. Строители снимают старые полы. Поверхность сначала выровняют, после приступят к чистовым работам. Обновят также окна и двери. Основная задача – завершить все до начала нового учебного года, чтобы школьники и педагоги могли учиться и работать в комфортных и безопасных условиях.   https://t.me/vestikbr
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