Специалисты из КБР восстанавливают медицинские кабинеты в Херсонской области

Восстанавливают инфраструктуру, модернизируют учреждения образования и здравоохранения… По поручению Главы республики Казбека Кокова специалисты из Кабардино-Балкарии помогают жителям Херсонской области. Сейчас восстанавливают медицинские кабинеты в первой школе Скадовска.
Привести в порядок предстоит три помещения. Их не ремонтировали уже много лет. Строители снимают старые полы. Поверхность сначала выровняют, после приступят к чистовым работам.
Обновят также окна и двери. Основная задача – завершить все до начала нового учебного года, чтобы школьники и педагоги могли учиться и работать в комфортных и безопасных условиях.
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