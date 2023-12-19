Специалисты из КБР ремонтируют отделение МФЦ в Скадовске

На втором этаже задачи выполнены, и там уже принимают посетителей.
Активные восстановительные работы – на первом этаже. Здесь в разных помещениях красят стены, устанавливают плинтусы. Проложили трубы для водоснабжения и канализации. В санитарно-бытовых комнатах обновили плитку...
Помимо этого, Кабардино-Балкария, как шеф-регион, заканчивает строительство нового магистрального водопровода на улице Независимости. В работе – участок длиной больше километра. Специалисты вырыли траншею и установили колодцы. Сейчас трубы соединяют, проверяют на герметичность и разравнивают землю.
