Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Специалисты из КБР помогают жителям Херсонской области

Специалисты из КБР помогают жителям Херсонской области

08.01.2024 | 11:15
Для подшефных территорий… Специалисты из Кабардино-Балкарии продолжают помогать жителям Скадовского и Голопристанского округов Херсонской области. Аварийные бригады контролируют, как работает отопительная система в социальных учреждениях. Активно продолжаются восстановительные работы. Так, в здании МФЦ завершили ремонт.  На двух этажах заменили проводку и обновили покрытие на стенах. В Скадовске на ул.Независимости специалисты из Кабардино-Балкарии проложили новый водопровод. В местной горбольнице трудится бригада анестезиологов-реаниматологов из нашей республики. Они помогают пациентам, делятся опытом с коллегами. В Голопристанский округ отправлен очередной гуманитарный груз.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных