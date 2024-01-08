Специалисты из КБР помогают жителям Херсонской области

Для подшефных территорий… Специалисты из Кабардино-Балкарии продолжают помогать жителям Скадовского и Голопристанского округов Херсонской области.
Аварийные бригады контролируют, как работает отопительная система в социальных учреждениях. Активно продолжаются восстановительные работы. Так, в здании МФЦ завершили ремонт. На двух этажах заменили проводку и обновили покрытие на стенах.
В Скадовске на ул.Независимости специалисты из Кабардино-Балкарии проложили новый водопровод. В местной горбольнице трудится бригада анестезиологов-реаниматологов из нашей республики. Они помогают пациентам, делятся опытом с коллегами. В Голопристанский округ отправлен очередной гуманитарный груз.
