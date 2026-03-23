Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Специалисты фиксируют тревожные показатели — диабет может стать эпидемией

23.03.2026 | 14:20
Показатели, которые сейчас фиксируют вызывают серьезное беспокойство у специалистов. Сахарный диабет угрожает превратиться в эпидемию, - об этом сообщили в Правительстве страны. Диабет второго типа ранее считался болезнью пожилых людей, а сейчас чаще диагностируется у подростков и тех кому от 30 до 40 лет. Среди причин она назвала пищевые привычки, которые являются главным триггером. «Количество пациентов растет в основном за счет сахарного диабета второго типа», - говорят медики. Врачи сравнивают сахарный диабет с «ласковым убийцей» из-за его медленного развития, и приводят характерные симптомы для сахарного диабета 2-го типа: повышенная утомляемость, ухудшение памяти, проблемы со зрением. В Кабардино-Балкарии растет заболеваемость диабетом среди детей: только за январь-февраль выявлено 22 новых пациента. Проблема детского ожирения выходит на первый план, причем все чаще — у детей первых пяти лет жизни.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных