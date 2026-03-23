Специалисты фиксируют тревожные показатели — диабет может стать эпидемией

Показатели, которые сейчас фиксируют вызывают серьезное беспокойство у специалистов. Сахарный диабет угрожает превратиться в эпидемию, - об этом сообщили в Правительстве страны.
Диабет второго типа ранее считался болезнью пожилых людей, а сейчас чаще диагностируется у подростков и тех кому от 30 до 40 лет. Среди причин она назвала пищевые привычки, которые являются главным триггером. «Количество пациентов растет в основном за счет сахарного диабета второго типа», - говорят медики.
Врачи сравнивают сахарный диабет с «ласковым убийцей» из-за его медленного развития, и приводят характерные симптомы для сахарного диабета 2-го типа: повышенная утомляемость, ухудшение памяти, проблемы со зрением. В Кабардино-Балкарии растет заболеваемость диабетом среди детей: только за январь-февраль выявлено 22 новых пациента. Проблема детского ожирения выходит на первый план, причем все чаще — у детей первых пяти лет жизни.
