Специалисты Российского дорожного НИИ проверяют качество дорожных работ в КБР





Качество дорог-на постоянном контроле. Одним из условий реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» является строгий контроль качества проводимых в регионах работ. Он осуществляется как самим подрядчиком, так и организацией- заказчиком. Кроме того, есть внешние контролеры, которые отбирают свои пробы и делают независимую оценку качества. Если по итогам лабораторных исследований возникнут замечания, подрядной организации выдается предписание об их устранении. Масштабные работы на дорогах Кабардино-Балкарии также дали большой обьем обьектов для исследования сотрудникам специализированных служб. На улице Канукоева в Нальчике, которую только что обновили, специалисты Российского дорожного научно-исследовательского института берут образцы дорожного покрытия. Это часть масштабного мониторинга качества трасс. Отслеживают в частности такие характеристики как ровность, прочность, сцепление. Дорожники извлекли пять так называемых «таблеток» из покрытия на нескольких участках. Каждому образцу присвоили номер. Собранный материал погрузили в мобильную лабораторию. Она доставит его для исследования в Ростов-на-Дону. Углубления в полотне заделали, и теперь они практически не заметны. В мэрии Нальчика со своей стороны контролируют дорожные работы. После лабораторных испытаний проверяющие сделают заключение о соответствии качества дорожных работ установленным нормам. Если учесть время на транспортировку проб, анализ займет примерно неделю. Но уже сейчас в ходе визуального осмотра и измерений специалисты Российского дорожного научно-исследовательского института констатировали, что толщина верхнего слоя асфальтобетонного покрытия соответствует проектным показателям.