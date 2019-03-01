Специалисты Главгосэкспертизы России дали положительное заключение по проекту строительства новой высоковольтной линии Невинномысск-Моздок-2 — 2019.03.19





Его реализация позволит увеличить надежность электроснабжения Кабардино-Балкарии, Дагестана и Северной Осетии, сообщается на сайте организации. В итоге пропускная способность сети 330 киловольт должна возрасти до пятисот. Длина трассы составит 250 километров. Она пройдет в районах с интенсивным образованием гололёда на проводах, в том числе по территории нашей республики. Для предотвращения нарушений в работе на подстанциях установят устройства плавки льда. Проектом также предусмотрена реконструкция части действующих энергетических объектов, к примеру, воздушной линии Моздок-Прохладная.