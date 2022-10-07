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Спасатели оказали помощь дельтапланеристу, приземлившемуся в высокогорном районе КБР

Спасатели оказали помощь дельтапланеристу, приземлившемуся в высокогорном районе КБР

07.10.2022 | 20:26
В районе 15 часов стало известно о том, что в Чегемском районе Кабадино-Балкарской Республики на территории парадрома парапланерист совершил жесткую посадку и нуждается в помощи, сообщает пресс-служба управления МЧС по республике. К месту незамедлительно были направлены спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. В связи с удалённостью места происшествия после оказания первой помощи было принято решение о привлечении вертолёта санавиции. Спасатели оставались с пострадавшим до прибытия вертолёта и помогли сотрудникам санитарной авиации погрузить пострадавшего на борт для дальнейшей перевозки в медучреждение.
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