Спасатели оказали помощь дельтапланеристу, приземлившемуся в высокогорном районе КБР

В районе 15 часов стало известно о том, что в Чегемском районе Кабадино-Балкарской Республики на территории парадрома парапланерист совершил жесткую посадку и нуждается в помощи, сообщает пресс-служба управления МЧС по республике. К месту незамедлительно были направлены спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. В связи с удалённостью места происшествия после оказания первой помощи было принято решение о привлечении вертолёта санавиции. Спасатели оставались с пострадавшим до прибытия вертолёта и помогли сотрудникам санитарной авиации погрузить пострадавшего на борт для дальнейшей перевозки в медучреждение.