Спасатели-водолазы МЧС России зарегистрировали мировой рекорд





Сегодня в МЧС России по КБР команде спасателей вручили сертификаты международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд». 18 октября текущего года спасатели ПСП «Нальчик» Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России осуществили самое глубокое погружение.

Уникальное погружение в озеро заявили как самое высокогорное не только в России, но и в мире. Сертификаты Международного агентства регистрации рекордов получили профессиональные водолазы Геннадий Афаунов, Мазан Киштыков и Тагир Мехдиев. А также специалисты, которые обеспечивали безопасность погружения. Руководил работой начальник поисково-спасательного подразделения «Нальчик» Мухаммат Гулиев.

Рекорд установили на озере Чабаклы кель – так называют его местные жители. Оно расположено в ущелье Хазнидон Черекского района на высоте 3600 метров над уровнем моря. Водолазы погрузились на 12 метров. Температура воды была около четырех градусов. Это экстремальные условия. Без тщательной подготовки и проверки снаряжения не обойтись.

Такие тренировки в региональном МЧС проводят регулярно. Если навыки отточены, значит, проще работать в условиях возможных чрезвычайных ситуаций.

«Опыт Эльбрусского отряда мы должны передать тем отрядам Северного Кавказа, у которых зона ответственности примерно такая же – гористая. По всем остальным направлениям тоже будем работать», — сказал начальник Северо — Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ Александр Ципковский.

Акцию посвятили юбилею службы. На глубине водолазы развернули знамя в честь 30-летия МЧС и флаг спасательного отряда. И, кроме того, спасатели предложили дать «рекордному» озеру в горах официальное название.