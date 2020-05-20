Спасатели проверили места отдыха на реках и озерах Кабардино-Балкарии

Спасатели Главного управления МЧС России по КБР проверили выполнение муниципальными властями требований по обеспечению безопасности людей, отдыхающих на водных объектах, сообщила пресс-служба ведомства.

На Курортном озере инспекторы чрезвычайного ведомства проверили укомплектованность спасательного пункта оборудованием, организацию обучения спасателей на допуск к проведению поисково-спасательных работ на воде, наличие пункта первой медицинской помощи, а также стендов по информированию людей о правилах поведения на озере.

«Проверена документация спасательного сооружения и все необходимое, чтобы курортное озеро работало в новом купальном сезоне. После прекращения карантинных мер населению будет сообщено дополнительно, когда курортное озеро будет готово принять население к отдыху», — сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по КБР Амирби Бжахоков

В ходе подобных проверок выявляются недостатки в работе арендаторов водных объектов по недопущению гибели людей на воде, и обеспечение качественного проведения купального сезона в муниципальных образованиях республики. По результатам проведенного освидетельствования будет дана оценка готовности водного объекта к купальному сезону, говорится в сообщении пресс-службы МЧС по КБР.